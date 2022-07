Fête du Trône: Message de félicitations à SM le Roi de la Gouverneure générale du Canada

samedi, 30 juillet, 2022 à 3:20

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de la Gouverneure générale du Canada, Mme Mary May Simon, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, Mme Simon exprime, au nom des Canadiennes et des Canadiens, ses meilleurs vœux à SM le Roi et au peuple marocain.

Elle saisit cette occasion pour rappeler la grande importance qu’accorde le Canada aux liens culturels et économiques qui unissent les deux pays et les deux peuples, ainsi “qu’à notre collaboration en faveur de la stabilité”.

Elle souligne, en outre, que cette année coïncide avec le 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Canada et le Royaume du Maroc, et se réjouit que ces relations soient aussi chaleureuses et durables.