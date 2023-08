Fête du Trône : Message de félicitations à SM le Roi de l’Emir de l’Etat du Qatar

jeudi, 3 août, 2023 à 20:20

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de SA Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, Émir de l’État du Qatar, à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, l’Emir de l’Etat du Qatar exprime, en son nom et au nom du peuple qatari, ses chaleureuses félicitations au Souverain et au peuple marocain frère, ainsi que ses sincères vœux fraternels de santé et de quiétude à SM le Roi et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain, sous la sage conduite du Souverain.

L’Emir de l’Etat du Qatar fait également part de ses vœux de voir se renforcer et se développer davantage les relations amicales et l’étroite coopération entre les deux pays pour l’intérêt des deux peuples.