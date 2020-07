Fête du Trône: Message de félicitations à SM le Roi de la présidente de la confédération suisse

jeudi, 30 juillet, 2020 à 11:18

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de la Présidente de la Confédération suisse, Mme Simonetta Sommaruga, à l’occasion du 21e anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Dans ce message, Mme Sommaruga tient à souhaiter à SM le Roi, à titre personnel et pour le Famille Royale, un avenir serein et prospère.

“De bonnes relations entre nos deux pays, fondées sur la confiance, peuvent nous aider à relever ensemble les grands défis mondiaux”, écrit Mme Sommaruga dans son message.

“Je m’en réjouis et Vous souhaite, à Vous et aux citoyennes et citoyens du Royaume du Maroc, un avenir serein et prospère”, conclut le message.