Fête du Trône: Message de félicitations à SM le Roi de la Présidente de la République hellénique

jeudi, 6 août, 2020 à 18:53

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de la Présidente de la République hellénique Mme Katerina Sakellaropoulou, à l’occasion du 21-ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, Mme Sakellaropoulou exprime, au nom du peuple grec et en son nom propre, ses chaleureuses félicitations au Souverain et ses meilleurs vœux de bien-être au peuple marocain ami et de maintien des relations d’amitié et de coopération qui unissent le Maroc et la République hellénique.