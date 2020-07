Fête du Trône: Message de félicitations à SM le Roi de la présidente de la République de Singapour

jeudi, 30 juillet, 2020 à 14:15

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de la présidente de la République de Singapour, Mme Halimah Yacob, à l’occasion du 21è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, la présidente de Singapour exprime, en son nom et au nom du peuple singapourien, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé au Souverain, et de davantage de prospérité au peuple marocain.

“Depuis l’accession de Votre Majesté au Trône, il y a vingt-et-un ans, le Maroc n’a eu cesse de progresser et de se développer pour se transformer en acteur régional majeur en Afrique du Nord”, affirme Mme Yacob, ajoutant que durant ces 21 ans les relations entre les deux pays se sont également raffermies.