Fête du Trône: le président camerounais félicite SM le Roi

mercredi, 4 août, 2021 à 12:39

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, à l’occasion du 22è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, le Président de la République du Cameroun exprime ses vives et chaleureuses félicitations à SM le Roi et ses vœux de santé et de bien-être au Souverain, à la Famille Royale et à la Nation marocaine.

A cette occasion, M. Biya se réjouit de l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui existent entre le Maroc et le Cameroun, ainsi que de leurs heureuses perspectives.