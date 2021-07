Fête du Trône: le président hongrois félicite SM le Roi

samedi, 31 juillet, 2021 à 12:58

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations et de vœux du président de la République de Hongrie M. Janos Ader, à l’occasion du 22è anniversaire de l’accession du Souverain au trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Ader exprime, en son nom et au nom du peuple hongrois, ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de succès au Souverain, se réjouissant des relations entre la Hongrie et le Maroc, qui se sont largement étendues dans nombreux nouveaux domaines durant ces dernières années.

A cette occasion, le président hongrois assure que la Hongrie est déterminée à approfondir et à enrichir davantage la coopération bilatérale.