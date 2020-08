Fête du Trône: le président kényan félicite SM le Roi

jeudi, 6 août, 2020 à 19:12

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Kenya M. Uhuru Kenyatta, à l’occasion du 21ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Kenyatta exprime, au nom du gouvernement et du peuple kényans et en son propre nom, ses salutations fraternelles et ses chaleureuses félicitations au Souverain, ainsi qu’au gouvernement et peuple marocains.

Le président kényan souhaite longue vie et bonne santé à Sa Majesté et prospérité au peuple marocain, tout en se félicitant des relations cordiales entre le Maroc et le Kenya, qui sont fondées sur des aspirations communes à “des transformations socio-économiques de nos deux pays et le bien-être et la prospérité de nos deux peuples”.

La coopération entre les deux pays connaît un développement considérable dans divers domaines, notamment l’éducation et la formation, le commerce, le tourisme, l’agriculture et l’énergie, se réjouit M. Kenyatta, soulignant que la session inaugurale exceptionnelle de la Commission mixte maroco-kényane de coopération renforcera encore ces relations.

Le président kényan réaffirme son engagement personnel à travailler étroitement avec SM le Roi pour renforcer encore ces relations dans l’intérêt mutuel des deux pays.