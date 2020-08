Fête du Trône: Le président malien félicite SM le Roi

jeudi, 6 août, 2020 à 17:25

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta, à l’occasion du 21ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Boubacar Keïta adresse, au nom du peuple du Mali, son gouvernement et en son nom propre, ses très vives et chaleureuses félicitations et ses souhaits de bonne santé, de bonheur personnel et de plein succès au Souverain dans l’accomplissement de Sa noble et exaltante mission, et de progrès et de prospérité croissante au peuple marocain frère.

Le président malien salue, à cette occasion, les “immenses progrès réalisés par le Royaume du Maroc, sous la sage et clairvoyante direction” du Souverain, notamment dans les domaines économique, social et culturel, en réaffirmant sa disponibilité constante à œuvrer, avec Sa Majesté, “au renforcement des excellentes relations d’amitié et de la fructueuse coopération existant entre nos deux pays”.

M. Boubacar Keïta remercie très sincèrement SM le Roi pour la sollicitude qu’Il ne cesse d’apporter au Mali, dans le cadre de leurs “bons rapports” de coopération.