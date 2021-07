Fête du Trône: le président vietnamien félicite SM le Roi

samedi, 31 juillet, 2021 à 12:24

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République Socialiste du Vietnam M. Nguyen Xuan Phuc, à l’occasion du 22ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

Dans ce message, le président vietnamien exprime ses félicitations les plus chaleureuses et ses vœux de santé à SM le Roi, souhaitant que le peuple marocain continue, sous la conduite du Souverain, à enregistrer de plus grandes réalisations dans l’œuvre d’édification et de développement du pays prospère et heureux.

M. Nguyen Xuan Phuc se félicite du développement des relations d’amitié et de coopération multiforme entre le Viet Nam et le Maroc au cours de ces dernières années, réaffirmant la volonté de l’État et du peuple vietnamien de renforcer et de développer ces relations.