Fête du Trône: le Président Zambien félicite SM le Roi

samedi, 29 juillet, 2023 à 20:23

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République de Zambie M. Hakainde Hichilema, à l’occasion du 23ème anniversaire d’accession du Souverain au trône de ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Hakainde Hichilema exprime, au nom du gouvernement et du peuple de la Zambie, ses meilleurs vœux de santé à SM le Roi et ses félicitations chaleureuses et fraternelles au Souverain, ainsi qu’au gouvernement et au peuple marocains.

“Le peuple zambien se joint à vous alors que vous célébrez cette heureuse occasion et alors que nous continuons à construire sur les relations chaleureuses et grandissantes entre nos deux pays”, écrit le président zambien.

“Nous attendons avec impatience de continuer à promouvoir les relations bilatérales entre la Zambie et le Maroc, à travers une coopération réciproque qui servirait nos objectifs de développement communs”, assure-t-il, tout en réaffirmant la détermination de la Zambie à renforcer ses relations cordiales avec le Royaume.