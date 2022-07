Fête du Trône: La présidente hongroise félicite SM le Roi

samedi, 30 juillet, 2022 à 2:57

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de la présidente de la République de Hongrie, Katalin Novak, à l’occasion du 23è anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Dans ce message, la présidente hongroise exprime, en son nom et en celui du peuple hongrois, ses meilleurs voeux de santé et de bonheur au Souverain, soulignant que cet anniversaire offre une excellente occasion de confirmer “mon engagement à approfondir les relations entre la Hongrie et le Royaume du Maroc.”

Mme Novak s’est dite heureuse que la coopération conjointe de haut niveau de ces dernières années ait contribué au développement des relations dans de nombreux domaines.