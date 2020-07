Fête du Trône: SM le Roi Mohammed VI reçoit un message de félicitations du président indien

jeudi, 30 juillet, 2020 à 12:33

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations et de vœux du président de la république de l’Inde, Ram Nath Kovind, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, le président indien exprime au nom du gouvernement et du peuple indiens et en son nom propre ses chaleureuses félicitations à SM le Roi, au gouvernement et au peuple marocains.

Le président indien relève, à cette occasion, que les relations amicales entre le Maroc et l’Inde se manifestent à plusieurs niveaux de coopération, exprimant sa confiance que les relations entre les deux pays continueront à prospérer dans plusieurs domaines au futur.

Il saisit, en outre, cette occasion pour exprimer ses meilleurs vœux de santé à SM le Roi et à davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain.