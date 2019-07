Fête du Trône: SM le Roi Mohammed VI reçoit un message de félicitations de Sa Majesté Philippe, Roi des Belges

lundi, 29 juillet, 2019 à 18:57

Rabat-SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations et de vœux de Sa Majesté Philippe, Roi des Belges, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, le Roi Philippe et la Reine Mathilde présentent à SM le Roi Mohammed VI leurs félicitations les plus chaleureuses, ainsi que leurs vœux les meilleurs de bien-être et de santé à l’attention de l’ensemble de la Famille Royale.

Le Roi des Belges exprime également au Souverain “ses vœux les plus ardents de bonheur et de prospérité au peuple marocain, qui est uni au peuple belge par tant de liens humains, d’amitié et de solidarité”.

SM le Roi Philippe affirme, à cette occasion, son souhait que les excellentes relations de coopération et d’amitié entre le Maroc et la Belgique puissent contribuer à l’avènement d’un monde où soient davantage présentes les valeurs de paix, de tolérance et de respect que partagent les deux Nations.