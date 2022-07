Fête du Trône: SM le Roi reçoit un message du président de la Bosnie-Herzégovine

vendredi, 29 juillet, 2022 à 21:43

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, Šefik Džaferović, à l’occasion du 23è anniversaire de la Fête du Trône.

Dans ce message, M. Džaferović exprime, en son nom et en celui de la présidence de la Bosnie-Herzégovine, à SM le Roi ses sincères félicitations et ses vœux les meilleurs pour une prospérité continue du Maroc.

Il relève à cette occasion que les peuples marocain et de Bosnie-Herzégovine sont liés par une amitié sincère et un intérêt partagé pour la promotion de la paix ainsi que pour une coopération internationale fructueuse et juste.

M. Džaferović se dit satisfait des relations d’amitié entre les deux pays, en faisant part de son optimisme quant à une coopération concrète et raffermie dans tous les domaines au bénéfice des deux peuples.