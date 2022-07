Fête du Trône: SM le Roi reçoit un message de félicitations des Capitaines-Régents de la République de Saint-Marin

samedi, 30 juillet, 2022 à 13:49

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de vœux et de félicitations des Capitaines-Régents de la République de Saint-Marin, Oscar Mina et Paolo Rondelli, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, MM. Mina et Rondelli expriment, au nom du peuple de Saint-Marin et en leurs noms propres, leurs meilleurs vœux de succès pour SM le Roi et d’avenir prospère pour le peuple marocain ami.