Fête du Trône: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Directeur général de l’Organisation arabe du Travail

samedi, 31 juillet, 2021 à 9:19

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Directeur général de l’Organisation arabe du travail (OAT), M. Faiz Ali Al Matiri, à l’occasion du 22è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Al Matiri exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de santé et de bonheur à SM le Roi et de paix et de progrès au Royaume sous la sage conduite du Souverain.

Le DG de l’OAT prie le Très-Haut de couronner de succès les efforts du Souverain visant à mener le Maroc vers davantage de progrès et de prospérité.