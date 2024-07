Fête du Trône : SM le Roi reçoit un message de félicitations du Gouverneur général d’Australie

lundi, 29 juillet, 2024 à 23:25

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Gouverneur général du Commonwealth d’Australie, M. David Hurley, à l’occasion du 25ème anniversaire de la Fête du Trône.

Dans ce message, M. Hurley transmet à Sa Majesté le Roi, au gouvernement et au peuple marocains, ses vœux les plus chaleureux, ainsi que ceux du gouvernement et du peuple australiens.

M. Hurley se dit confiant que les relations d’amitié unissant les deux pays continueront de prospérer.