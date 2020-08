Fête du trône : SM le Roi reçoit un message de félicitations du président algérien

mardi, 4 août, 2020 à 0:03

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République algérienne démocratique et populaire, M. Abdelmadjid Tebboune, à l’occasion du 21ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, le président algérien exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux à SM le Roi et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère.

Le président algérien saisit cette occasion pour réaffirmer la profondeur des liens de fraternité sincère qui unit les deux peuples frères, marquée par les valeurs d’entraide ancrées dans l’histoire commune, faisant part de sa ferme détermination de continuer à œuvrer pour raffermir davantage les relations de fraternité, de bon voisinage et de coopération unissant les deux peuples frères.