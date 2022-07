Fête du Trône : SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président biélorusse

vendredi, 29 juillet, 2022 à 23:45

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République de Biélorussie, Alexander Lukashenko, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Lukashenko exprime ses chaleureuses félicitations et ses vœux de santé et de succès au Souverain et de paix et de prospérité au peuple marocain.

Le Président biélorusse saisit cette occasion pour réitérer la volonté de Minsk de renforcer la coopération avec Rabat, notamment dans les domaines de la politique, du commerce et de l’économie, ainsi que de l’éducation, la culture, la science et la technologie.

M. Lukashenko souligne, en outre, que la ferme détermination du Souverain permet de garantir le progrès du pays et d’assurer le bien-être du peuple marocain, affirmant que l’histoire séculaire et le riche héritage culturel du Maroc permettent au pays d’avancer avec succès vers un développement durable.