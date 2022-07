Fête du Trône : SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président de la Confédération suisse

samedi, 30 juillet, 2022 à 3:23

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la Confédération suisse, M. Ignazio Cassis, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Cassis exprime ses plus vives félicitations au Souverain et ses vœux d’un avenir de paix et de prospérité à SM le Roi, à la Famille Royale ainsi qu’à toutes les Marocaines et tous les Marocains.

“Fondés sur l’amitié et la confiance bâties en plus d’un siècle de relations diplomatiques, je suis convaincu que les liens qui unissent nos deux pays ont vocation à poursuivre leur trajectoire de diversification et d’approfondissement”, écrit le président de la Confédération suisse.