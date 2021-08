Fête du Trône: SM le Roi reçoit un message de félicitations du président congolais

vendredi, 6 août, 2021 à 20:34

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Congo, M. Denis Sasssou N’guesso, à l’occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône.

Dans ce message, M. Sasssou N’guesso exprime à SM le Roi, au nom du peuple et gouvernement congolais ainsi qu’en son nom propre, ses très vives et chaleureuses félicitations à l’occasion de la commémoration de la Fête du Trône.

Le président congolais saisit également cette occasion pour réitérer ses meilleurs vœux de bonheur et de santé à SM le Roi et à la Famille Royale ainsi que ses vœux de paix et de prospérité pour le peuple frère du Maroc.

De même, M. Sasssou N’guesso a renouvelé, dans ce message, son entière disponibilité a œuvrer, de concert avec le Souverain, à la consolidation des relations d’amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre les deux États.