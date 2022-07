Fête du Trône: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président croate

vendredi, 29 juillet, 2022 à 22:26

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République de Croatie, Zoran Milanovic, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, le président croate exprime, au nom du peuple croate et en son nom propre, ses vœux les plus sincères au Souverain, souhaitant progrès et prospérité à tous les citoyens marocains.

“Cette année est tout à fait spéciale pour nos deux pays car nous fêtons le 30ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques,” souligne M. Milanovic dans ce message, se disant “sûr que nous continuerons de contribuer au développement de l’ensemble des relations entre la Croatie et le Maroc”.