Fête du Trône: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président du Conseil présidentiel libyen

jeudi, 4 août, 2022 à 19:59

La plage Aïn Diab Extension à Casablanca, qui a reçu au titre de 2022 le Pavillon Bleu, un label du programme “Plages propres” décerné par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement et la Fondation internationale pour l’éducation à l’environnement (FEE), connait une forte adhésion au programme “Plages Propres”, et ce en dotant la plage des équipements nécessaires et en organisant des activités et des campagnes de sensibilisation à dimension environnementale.