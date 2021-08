Fête du Trône: SM le Roi reçoit un message de félicitations du président du Conseil présidentiel libyen

mercredi, 4 août, 2021 à 12:58

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, à l’occasion du 22è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, le président du Conseil présidentiel libyen exprime ses chaleureuses félicitations à l’occasion de cette glorieuse fête, formulant le vœu de voir le Maroc jouir de la stabilité et de la prospérité et de conserver son développement et sa prospérité.

M. El-Menfi implore le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour SM le Roi et pour le peuple marocain frère dans la réalisation de ses aspirations au développement et à un avenir prospère.