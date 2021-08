Fête du Trône: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président du Suriname

vendredi, 6 août, 2021 à 22:16

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Suriname, M. Chandrikapersad Santokhi, à l’occasion du 22è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Santokhi exprime au Souverain, en son nom propre ainsi qu’au nom du peuple et gouvernement du Suriname, ses chaleureuses félicitations et meilleurs vœux.

Le président du Suriname a plaidé pour le renforcement des excellentes relations d’amitié et de coopération entre les deux peuples et les deux pays, exprimant ses vœux de paix et de prospérité pour le Souverain, l’illustre Famille Royale et le peuple marocain.