Fête du Trône: SM le Roi reçoit un message de félicitations du président de la Macédoine du Nord

jeudi, 3 août, 2023 à 20:24

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République de Macédoine du Nord, Stevo Pendarovski, à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Pendarovski exprime, en son nom et en celui du peuple de la République de Macédoine du Nord, ses félicitations à SM le Roi et ses vœux sincères de succès continu, de bonheur et de santé au Souverain et de prospérité pour le Maroc.

Il saisit également cette occasion pour saluer le développement des relations bilatérales entre la République de Macédoine du Nord et le Royaume du Maroc, soulignant sa volonté d’élargir cette dynamique aux domaines d’intérêt commun, à travers le renforcement de la coopération bilatérale tant au niveau politique qu’économique.