Fête du Trône: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président de la République de Cabo Verde

samedi, 29 juillet, 2023 à 20:30

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République de Cabo Verde, M. José Maria Pereira Neves, à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Pereira Neves exprime à SM le Roi, en son nom et en celui du peuple capverdien, ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de réussite, ainsi que de bien-être et de prospérité au peuple marocain.

Le président capverdien s’est dit convaincu que les relations entre la République de Cabo Verde et le Maroc continueront à se renforcer, grâce aux efforts conjoints, ainsi qu’à s’approfondir et à se diversifier dans les différents domaines mutuellement avantageux, au bénéficie des deux peuples.