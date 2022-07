Fête du Trône : SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président de la République de Corée

samedi, 30 juillet, 2022 à 0:51

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République de Corée, Yoon Suk Yeol, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Dans ce message, le président coréen exprime ses chaleureuses félicitations à SM le Roi et au peuple du Royaume du Maroc et ses meilleurs voeux de santé et de succès pour le Souverain ainsi de prospérité éternelle pour le Royaume du Maroc.

“Cette année, à l’occasion du 60è anniversaire d’établissement des relations diplomatiques entre la République de Corée et le Royaume du Maroc, j’espère que les relations d’amitié et de coopération que nos deux pays ont développées jusqu’à présent progresseront davantage dans les années à venir, et que l’amitié entre nos peuples sera également approfondie”, souligne-t-il.