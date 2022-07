Fête du Trône : SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président de la République du Bénin

samedi, 30 juillet, 2022 à 3:46

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Talon exprime, au nom du gouvernement et du peuple béninois et en son nom personnel, ses sincères et chaleureuses félicitations au Souverain et ses vœux renouvelés de santé, de prospérité et de bonheur pour SM le Roi, la Famille Royale et le peuple marocain.

Le président béninois saisit cette occasion pour témoigner au Souverain de sa disponibilité “à œuvrer avec Vous, afin que les relations d’amitié et de coopération qu’entretiennent nos deux pays se consolident dans divers domaines de développement et d’intérêts communs”.