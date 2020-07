Fête du Trône : SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président de la République du Kirghizistan

jeudi, 30 juillet, 2020 à 14:36

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République du Kirghizistan, M. Sooronbay Jeenbekov, à l’occasion du 21ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, le Président Jeenbekov a exprimé à SM le Roi, en son nom et en celui de son peuple, ses sincères félicitations et ses voeux de santé et de bien-être.

« Je suis pleinement convaincu que l’amitié liant nos deux pays frères, basée sur la confiance mutuelle, continuera à se développer et à se consolider », a souligné le Président de la République du Kirghizistan.