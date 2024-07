Fête du Trône : SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président de la République de Pologne

lundi, 29 juillet, 2024 à 23:27

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République de Pologne, M. Andrzej Duda, à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Duda exprime, en son nom propre et en celui de la Nation polonaise, ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de paix, de prospérité et de bonheur à SM le Roi et au peuple marocain.

A cette occasion, le président polonais fait part de sa satisfaction du développement des relations amicales unissant les deux pays depuis des années, assurant de “sa volonté de renforcer davantage les relations polono-marocaines sous de nombreux aspects”.

M. Duda dit également “compter sur la poursuite fructueuse de notre coopération dans les fora internationaux, notamment au sein de l’ONU et d’autres instances multilatérales, pour renforcer la paix et la prospérité mondiales”.