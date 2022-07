Fête du Trône : SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président sud-africain

samedi, 30 juillet, 2022 à 13:46

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République d’Afrique du Sud, M. Matamela Cyril Ramaphosa, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, M. Ramaphosa exprime, au nom du gouvernement et du peuple de la République d’Afrique du Sud et en son nom propre, ses vœux les plus chaleureux et ses sincères félicitations à SM le Roi, au gouvernement et au peuple du Royaume du Maroc.

Le Président sud-africain saisit cette occasion pour exprimer ses vœux de bonne santé au Souverain, tout en réaffirmant son souhait de consolider les liens d’amitiés existant entre les deux pays.