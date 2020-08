Fête du Trône : SM le Roi reçoit un message de félicitations du Souverain thaïlandais

lundi, 3 août, 2020 à 23:19

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Roi de Thaïlande, SM Maha Vajiralongkorn, à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, le Souverain thaïlandais exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à SM le Roi et de bien-être et de prospérité au Royaume du Maroc et au peuple marocain.

A cette occasion, SM Maha Vajiralongkorn exprime également sa conviction que les liens unissant les deux pays vont renforcer davantage la coopération bilatérale, pour l’intérêt des deux peuples.