Fête du Trône : SM le Roi reçoit un message de félicitations du Sultan de Brunei Darussalam

jeudi, 4 août, 2022 à 17:20

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Sultan de Brunei Darussalam, SM Haji Hassanal Bolkiah, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’intronisation du Souverain.

Dans ce message, le Souverain de Brunei Darussalam exprime ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à SM le Roi et à l’ensemble de la Famille Royale, et de davantage de quiétude, de progrès et de prospérité pour le Royaume et le peuple marocain.

“Le Brunei Darussalam et le Royaume du Maroc ont entretenu d’excellentes relations au fil des ans, et je suis convaincu que sous la sage conduite de Votre Majesté, les relations solides et fraternelles unissant nos deux pays continueront à prospérer”, souligne SM Haji Hassanal Bolkiah.