Fête du Trône : SM le Roi reçoit un message de félicitations du Sultan de Brunei Darussalam

jeudi, 30 juillet, 2020 à 13:03

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Sultan de Brunei Darussalam, Haji Hassanal Bolkiah, à l’occasion du 21e anniversaire de la Fête du Trône.

Dans ce message, le Sultan de Brunei Darussalam exprime ses sincère félicitations et ses meilleurs vœux à SM le Roi, ainsi qu’au gouvernement et au peuple du Royaume du Maroc, à l’occasion de l’anniversaire de l’accession du Souverain au Trône, implorant le Très-Haut d’accorder santé et bonheur au Souverain et à l’illustre Famille royale et paix, progrès et prospérité au peuple marocain.

M. Haji Hassanal Bolkiah saisit cette occasion pour faire part de son estime à l’égard des relations fraternelles et de l’étroite coopération qui lie les deux pays et peuples, formant le vœu de voir ces relations se renforcer davantage dans l’avenir, tant au niveau bilatéral qu’au niveau de la coopération dans les forums internationaux.