Fête du Trône: SM le Roi reçoit un message de félicitations du vice-président des Emirats Arabes Unis

mardi, 2 août, 2022 à 16:59

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du vice-Président, Premier ministre des Émirats Arabes Unis et gouverneur de Dubaï, SA Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Dans ce message, SA Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs voeux de santé et de bonheur à SM le Roi, et de davantage de progrès et de prospérité au gouvernement et au peuple du Royaume du Maroc frère.