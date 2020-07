Fête du Trône : SM le Roi reçoit un message de félicitations de la part du Président de la République du Mozambique

jeudi, 30 juillet, 2020 à 11:28

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Mozambique, M. Filipe Jacinto Nyusi à l’occasion du 21ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, le Président mozambicain exprime, en son nom propre ainsi qu’au nom du peuple et du gouvernement du Mozambique, ses sincères félicitations au Souverain, au peuple et au gouvernement du Maroc pour cet événement historique.

M. Filipe Jacinto Nyusi manifeste également son entière disponibilité à œuvrer, en étroite collaboration avec SM le Roi, au renforcement et à la consolidation des relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux peuples, ainsi que la coopération multilatérale dans le cadre de l’Union Africaine, des Nations Unies et d’autres institutions internationales.