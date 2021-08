Fête du Trône: SM le Roi reçoit un message de félicitations de la présidente moldave

vendredi, 6 août, 2021 à 21:06

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de la présidente de la République de Moldavie, Mme. Maia Sandu, à l’occasion du 22è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, Mme. Sandu exprime au Souverain, au nom du peuple et gouvernement moldaves et en son nom propre, ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de paix, de prospérité, de bien-être et de progrès à Sa Majesté le Roi.

La présidente moldave saisit cette occasion pour exprimer le souhait de voir les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays se renforcer davantage dans les domaines prioritaires d’intérêt mutuel, au service des peuples des deux pays.