Fête du Trône : SM le Roi reçoit un message de félicitations de la Présidente de la République de l’Inde

mardi, 30 juillet, 2024 à 19:10

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de la Présidente de la République de l’Inde, Mme Droupadi Murmu, à l’occasion du 25ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

En cette heureuse occasion, la Présidente indienne exprime, en son propre nom et en celui du gouvernement et du peuple indiens, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de bonne santé et de bien-être à Sa Majesté le Roi, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain ami, sous le leadership visionnaire du Souverain.

Mme Murmu relève que les liens historiques qui ont toujours uni l’Inde et le Maroc se sont renforcés et se sont diversifiés au cours des dernières années, particulièrement après la visite du Souverain en Inde en octobre 2015, se disant convaincue que ces relations continueront à prospérer, au bénéfice des deux peuples.