Fête du Trône: SM le Roi reçoit un message de félicitations de la présidente de la République de Moldavie

vendredi, 5 août, 2022 à 19:49

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de la présidente de la République de Moldavie, Mme Maia Sandu, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Dans ce message, Mme Sandu exprime ses félicitations à SM le Roi et ses vœux de paix et de prospérité pour le Royaume, affirmant que son pays souhaite étendre le dialogue et diversifier la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun.

La présidente moldave se dit confiante qu’à la faveur des efforts communs, les relations de coopération se développeront davantage dans les domaines économique, touristique et culturel au bénéfice des peuples des deux pays.