Fête de la jeunesse : Message de félicitations à SM le Roi du Prince héritier d’Arabie Saoudite

samedi, 21 août, 2021 à 11:22

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de SAR le Prince Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince héritier d’Arabie Saoudite, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense, à l’occasion de la Fête de la jeunesse.

Dans ce message, SAR le Prince Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud exprime, à cette occasion, ses chaleureuses félicitations et ses vœux sincères de santé et de bonheur au Souverain et de davantage de progrès et de prospérité au gouvernement et au peuple marocain frère.