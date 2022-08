Fête de la jeunesse: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Roi Felipe VI d’Espagne

dimanche, 21 août, 2022 à 18:10

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations de SM le Roi Felipe VI d’Espagne, à l’occasion de la Fête de la jeunesse.

Dans ce message, le Souverain espagnol fait part à SM le Roi de ses sincères et chaleureuses félicitations, exprimant, “au nom de la Reine et en son nom propre, ses meilleurs vœux de bonheur au Souverain, à la famille Royale et au cher peuple marocain”.

SM le Roi Felipe VI saisit également cette occasion pour “réitérer sa très haute considération et son estime” pour SM le Roi.