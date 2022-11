Fête de l’Indépendance: Message de félicitations à SM le Roi du président de la République d’Indonésie

vendredi, 18 novembre, 2022 à 15:25

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République d’Indonésie, M. Joko Widodo, à l’occasion de la Fête de l’Indépendance.

Dans ce message, M. Widodo adresse au Souverain, en son nom propre et au nom du gouvernement et du peuple indonésiens, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux de bien-être, et de prospérité au peuple marocain.

“Le Maroc est un partenaire de coopération important pour l’Indonésie dans la région de l’Afrique du Nord”, a écrit le président indonésien, soulignant que les efforts communs consentis au cours des dernières années ont abouti à des réalisations remarquables dans les relations bilatérales.

“Nos deux pays sont maintenant non seulement des amis proches de confiance mutuelle, mais aussi de bons partenaires avec des avantages mutuels”, se félicite le chef de l’Etat indonésien.

Tout en mettant l’accent sur la grande importance du développement des relations bilatérales, M. Widodo saisit cette occasion pour réitérer sa disponibilité à œuvrer de concert avec Sa Majesté le Roi pour hisser l’amitié entre les deux pays à un niveau supérieur.