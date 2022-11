Fête de l’Indépendance: Le Président béninois félicite SM le Roi

vendredi, 18 novembre, 2022 à 14:27

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, à l’occasion de la Fête de l’Indépendance.

Dans ce message, M. Talon adresse à SM le Roi, au nom du gouvernement et du peuple béninois et en son nom personnel, ses vives et chaleureuses félicitations, formant ses voeux de santé et de bonheur pour le Souverain et la Famille Royale, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple frère du Maroc.

Le Président béninois saisit cette occasion pour exprimant à SM le Roi sa satisfaction quant à l’excellente qualité des relations d’amitié et de coopération qu’entretiennent les deux pays, réitérant sa disponibilité à travailler avec le Souverain à leur renforcement.