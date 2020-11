Fête de l’indépendance: le président yéménite félicite SM le Roi

mercredi, 18 novembre, 2020 à 17:19

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République de Yémen, Abd Rabbo Mansour Hadi, à l’occasion de la fête de l’indépendance.

Dans ce message, M. Abd Rabbo Mansour Hadi exprime, au nom du peuple et du gouvernement yéménites et en son nom propre, ses chaleureuses félicitations et ses vœux de santé et de bonheur au Souverain et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère.

A cette occasion, le président yéménite souhaite davantage de progrès et de complémentarité aux relations entre le Maroc et le Yémen et la poursuite des efforts communs pour raffermir les liens de fraternité unissant les deux pays, au service des deux peuples frères.