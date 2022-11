Fête de l’Indépendance: SM le Roi reçoit un message de félicitations du président du Niger

vendredi, 18 novembre, 2022 à 15:01

Rabat – Sa Majesté le Roi a reçu un message de félicitations du président de la République du Niger, M. Mohamed Bazoum, à l’occasion de la Fête de l’Indépendance.

Dans son message, le président du Niger adresse à SM le Roi, au nom du gouvernement et du peuple nigériens et en son nom personnel, ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs voeux de santé et de bonheur, et de prospérité et de progrès continu pour le peuple marocain frère.

“Le Niger et le Royaume du Maroc sont unis par un partenariat solide et une amitié très ancienne et je tiens à réitérer ma disponibilité à œuvrer avec Votre Majesté à la consolidation et au développement de l’excellent lien qui existe fort heureusement entre nos deux pays et nos deux peuples”, écrit M. Bazoum.

A cette occasion, le président nigérien tient à renouveler ses voeux de voir évoluer les relations bilatérales dans l’esprit de confiance mutuelle.