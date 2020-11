Fête de l’indépendance: SM le Roi reçoit un message de félicitations du Serviteur des Lieux saints de l’Islam

mercredi, 18 novembre, 2020 à 13:21

Rabat – SM le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Serviteur des Lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Souverain d’Arabie saoudite, à l’occasion de la Fête de l’indépendance.

Dans ce message, le Roi Salmane Ben Abdelaziz exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à SM le Roi, et de davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain frère.