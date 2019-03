Le Pape François effectue une visite officielle au Maroc les 30 et 31 mars (Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie)

vendredi, 29 mars, 2019 à 18:39

Rabat – Sur invitation d’Amir Al-Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Sa Sainteté le Pape François effectuera une visite officielle au Maroc les 30 et 31 mars, annonce le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué.

En voici la traduction:

“Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que, sur invitation bienveillante d’Amir Al-Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Sa Sainteté le Pape François effectuera une visite officielle dans le Royaume du Maroc, les samedi et dimanche, 23 et 24 Rajab 1440 de l’Hégire, correspondant aux 30 et 31 mars 2019.

Partant du statut religieux et de la responsabilité spirituelle, assumés par Amir Al-Mouminine et Sa Sainteté le Pape, cette rencontre historique contribuera à promouvoir les valeurs de fraternité, de paix et de tolérance entre les peuples et les nations et à consolider le dialogue, la compréhension et la cohabitation interreligieux.

Cette visite sera marquée par d’intenses activités d’Amir Al-Mouminine, que Dieu Le préserve, et Son illustre hôte Sa Sainteté le Pape”.