Le président de la République du Ghana félicite SM le Roi à l’occasion de la Fête de l’Indépendance

vendredi, 18 novembre, 2022 à 17:14

Rabat – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République du Ghana, M. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, à l’occasion de la Fête de l’Indépendance.

Dans ce message, le président ghanéen exprime, au nom du gouvernement et du peuple du Ghana et en son nom propre, ses chaleureuses félicitations et ses vœux les meilleurs de bien-être pour le Souverain et de paix et de prospérité pour le people marocain.

A cette occasion, le chef de l’Etat ghanéen a mis l’accent sur le renforcement continu des relations bilatérales, tout en soulignant que le Maroc et le Ghana sont unis par des liens étroits ainsi qu’un partenariat stratégique profond qui sert les intérêts des deux pays et des deux peuples frères.